Gigantyczna ćma. W Australii natrafiono na niezwykle rzadki okaz

Ćmy drzewne – jedne z największych tego typu motyli na świecie

Gigantyczne ćmy drzewne (Endoxyla cinereus) to jeden z największych gatunków ćmy na świecie. W pełni dojrzałe samice osiągają najczęściej są prawie dwa razy większe od samców i potrafią osiągać 25 cm rozpiętości skrzydeł i wagę ok. 30 gramów. Z trudem poruszają się w powietrzu. Jest to gatunek niezwykle rzadki, a występowanie okazów w naturze ogranicza się do Australii i Nowej Zelandii.