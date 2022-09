"Godzilla" na tarasie. Wideo z USA podbija sieć

Jaszczurka prawdopodobnie uciekła z hodowli

"Mój syn mieszka w Orlando na Florydzie. Spójrzcie kto przyszedł dziś do niego z wizytą. To jaszczurka! Dla mnie wygląda jak Godzilla" - napisała jedna z użytkowniczek Facebooka w opisie pod wideo, na którym widać sporych rozmiarów gada. "Chyba nie trzeba mówić, że nie zamierzam go odwiedzać w najbliższym czasie" - dodała internautka.