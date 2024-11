Szukał kompanów na zimową wyprawę. "Ludziom brakuje wyobraźni"

Zwrócił uwagę, że szukanie partnerów do wyprawy w mediach społecznościowych może być ryzykowne, zwłaszcza jeśli chodzi o tak trudne zimowe trasy. "Abstrahując od tego, czy trzeba iść na te Rysy akurat w Święta albo Sylwestra, to szukanie partnerów do takiej wycieczki na facebookowej grupie może być ryzykowne" – dodał.