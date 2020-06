Góra Ślęża. Tajemnicze miejsce, które warto odwiedzić będąc w okolicach Wrocławia

Masyw Ślęży to obszar, który jest bardzo interesujący, zarówno dla turystów, jak i badaczy historii. Z górą związane są legendy i niesamowite historie. Poza tym, to po prostu świetne miejsce do rodzinnego spędzania czasu, zorganizowania pikniku albo kilkugodzinnej wycieczki. W okolicy nie brakuje tras rowerowych i takich, po których można jeździć na nartach biegówkach. Co więcej, coś dla siebie znajdą nawet miłośnicy wspinaczki.

Masyw Ślęży to część Przedgórza Sudeckiego (Wikimedia Commons, Adam Dziura)