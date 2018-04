Góry to nie tylko Zakopane. Polecamy popularne kierunki

Polskie góry mają wiele do zaoferowania turystom. Niezależnie od tego, czy głównym celem jest zdobywanie szczytów, samotne wycieczki wśród lasów czy podziwianie wspaniałych widoków, każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Najwyższe góry w Polsce nie zawsze były tak często uczęszczane jak dziś. Ze względu na strome i trudne podejścia wśród ludzi gór narodził się zwyczaj, zgodnie z którym osoba schodząca ze szlaku pozdrawia mijanych wchodzących. Krótkie "dzień dobry" dodawało turystom otuchy, było wyrazem wsparcia, a także pretekstem do tego by sprawdzić, czy druga osoba nie potrzebuje pomocy.

Zwyczaj ten, choć nieco zapomniany, wciąż obowiązuje i na każdym, nawet najłatwiejszym szlaku można spotkać ludzi, którzy pozdrawiają osoby mijane na szlaku. Na wymagających tatrzańskich szlakach, takich jak Orla Perć czy między Świnicą a Zawratem często można spotkać osoby, które bezinteresownie pomogą w trudnych chwilach dzieląc się jedzeniem i wodą, opatrunkiem lub pomagając w trudnym podejściu. Oczywiście nie jest to regułą, na szlaku zdarzają się również mniej pomocni turyści.

Skalisty i poszarpany szczyt Krzemienia, drugiego pod względem wysokości szczytu Bieszczad, przyciąga rokrocznie podobną rzeszę turystów co Tarnica. Odpowiadają za to dwa szlaki przechodzące obok szczytu, jeden z nich prowadzi właśnie do najwyższego szczytu regionu. Krzemień, zwany niekiedy "Grzebieniem" ze względu na swój charakterystyczny wygląd, jest uznawany za najbardziej skalisty szczyt Bieszczad, pozostałe szczyty przeważnie porasta połonina.