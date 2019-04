Hindus, który chce ratować świat. Jedna z najważniejszych akcji ekologicznych

Afroz Shah to człowiek, który rozpoczął największą światową akcję sprzątania plaży. W 2015 roku zdecydował się oczyścić ze śmieci plażę Versova w Mumbaju. Dziś ma całą armię wolontariuszy, którzy sprzątają świat i uczą innych jak nie śmiecić.

- Jestem dzieckiem środowiska i kocham oceany. Dlatego muszę pilnować, abyśmy o nie dbali – mówi Afroz w video promocyjnym na Facebooku – Większość z nas chciałaby tylko brać, a ja jestem zupełnie innego zdania. Uważam, że każdego dnia powinniśmy robić wszystko, by chronić siebie i inne gatunki zamieszkujące naszą planetę.

W październiku 2015 roku, wraz z przyjacielem rozpoczęli jedną z najważniejszych akcji ekologicznych. Jak opowiada Afroz, pierwsze trzy miesiące były najtrudniejsze. Na początku nikt nie chciał im pomagać. Wkrótce jednak do akcji zaczęli dołączać kolejni wolontariusze. 3 lata później tysiące ludzi sprzątało plażę z gromadzonych przez lata śmieci.

Przeszkolono ok. 100 tys. ludzi, 60 tys. studentów pełni "dyżury ekologiczne", a dzięki nim z plaż zniknęło ponad 20 milionów worków śmieci . Po tym jak posprzątano plażę, na brzeg wyszło ponad sto małych żółwi. – To było dla nas jak błogosławieństwo od matki natury – opowiada Afroz w wideo – siedziałem na plaży i płakałem ze wzruszenia. Nie widziano ich tam od przeszło 30 lat – mówi Hindus.

Kiedy zaczynał ludzie mówili mu, że nie jest w stanie niczego zmienić. A on po prostu zmienił system. Teraz tłumaczy innym jak nakłonić ludzi do zmiany. Ma poparcie władz samorządowych, celebrytów, a nawet rządu. Niedawno on j jego wolontariusze rozpoczęli akcję sprzątania 18-kilometrowej rzeki Mithi.