Hit ferii 2018. Polacy znów tłumnie jeżdżą do Egiptu

Polacy postanowili zamienić stoki narciarskie na plaże, a kombinezony na stroje kąpielowe. Tak wynika z danych serwisu Wakacje.pl, bo co piąta rezerwacja w terminie tegorocznych ferii to wczasy w Egipcie. To zdecydowany lider całego sezonu zimowego.

Egipt jako jedyny z bliskich kierunków oferuje wysoką temperaturę i hotele, w których aquaparki są otwarte cały rok

Jeszcze dwa lata temu nikt tu nie chciał latać. Choć kierunek kusił niskimi cenami, Polacy woleli dopłacić i podczas urlopu nie martwić się o własne bezpieczeństwo. Od dłuższego czasu w kurortach jest jednak spokojnie i turyści wrócili na plaże nad Morzem Czerwonym. Od początku zimy w egipskich miejscowościach można też spotkać Rosjan. Tamtejszy minister lotnictwa w grudniu podpisał protokół umożliwiający wznowienie lotów do Egiptu, które zostały zawieszone po zamachu bombowym w 2015 r. Kraj faraonów niewątpliwie podnosi się po kryzysie.

- Wyraźnie widać, że Polacy przestali się bać latać do Egiptu. Za tydzień słońca, wysokiej temperatury i pobytu w hotelu z wysokim standardem i jednej z najlepszych formuł all inclusive płacą ok. 2000 zł. Jeszcze w ubiegłym sezonie mieliśmy większe opory przed tym kierunkiem, bo dużo mówiło się o ostrzeżeniach MSZ, a one nie dotyczyły i nie dotyczą kurortów – mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.

Egipt króluje w biurach podróży od początku tegorocznego sezonu zimowego i nie zmieniło się to też w okresie ferii. Aż 19 proc. rezerwacji na ferie to wakacje w kraju faraonów.

Dahab, Egipt

- Spodziewamy się, że jego udział jeszcze wzrośnie, bo ferie dopiero się zaczęły, a Egipt to kierunek typowo "lastowy" i mieszkańcy województw wielkopolskiego, małopolskiego, pomorskiego czy łódzkiego jeszcze będą na te wyloty last minute czekać – mówi Mortka.

Egipt stał się kierunkiem pierwszego wyboru, bo jako jedyny z tych bliskich oferuje wysoką temperaturę i hotele, w których aquaparki o tej porze roku są otwarte. Znajdziemy tu hotele z kilkunastoma basenami i jedną z najbardziej rozbudowanych formuł all inclusive. Dużym ułatwieniem dla osób decydujących się na zakup wycieczki w ostatniej chwili jest możliwość wylotu z lotnisk regionalnych bez konieczności transferu do Warszawy. Na wakacje last minute do Egiptu polecimy z Gdańska, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Katowic.

Połowa Polaków, którzy decydują się na wczasy w Egipcie, wybiera Hurghadę. Kurort znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu. Turystów przyciąga gwarantowaną pogodą – w najzimniejszym miesiącu średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C., a często wynosi prawie 30 st. C. Kuszą też wspaniałe plaże oraz idealne warunki do nurkowania. W pobliżu znajdują się rafy koralowe.

Tygodniowy urlop z all inclusive zarezerwujemy już od ok. 1300 zł. Ile Polacy przeznaczają na wczasy w Egipcie? Za wyjazd bez dzieci płacimy średnio ok. 2100 zł za osobę, za wyjazd rodziców z jednym dzieckiem średnio 6300 zł, z dwójką dzieci średnio 8200 zł. 75 proc. wyjazdów z dziećmi w okresie ferii to właśnie rodziny 2+1 (40 proc.) i 2+2 (35 proc.). Teraz w ofercie last minute znajdziemy wycieczki z przeceną nawet o połowę. Dotyczy to również hoteli z wysokim standardem, czyli 4- i 5-gwiazdkowych z pełnym wyżywieniem.