Hit Netfliksa na językach. "To naprawdę tam tak wygląda?"

- To wszystko jest po prostu bardzo pomieszane i poplątane. Osobom, które nie znają geografii Tatr, trudno będzie się w tym połapać. Ja sam najpierw myślałem, że "Forst" jest kręcony na Podhalu. Ale już w pierwszych ujęciach pojawiają się blokowiska. Te bloki znajdują się u nas w Popradzie na Słowacji - mówi Jan Bosnovic w rozmowie z WP. - A jak zobaczyłem, że szczyt Łomnicy został zaprezentowany jako największy dom publiczny w okolicy, to aż się przestraszyłem. Ludzie, którzy nigdy nie byli na Łomnicy, pisali do mnie "Janek, to naprawdę tam tak wygląda?" - dodaje.