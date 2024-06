Hit wakacji 2024. Jeden kierunek zdecydowanie wygrywa

– Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych na decyzję o wyborze wpływ mają przede wszystkim ostateczna cena bez ukrytych opłat dodatkowych, dobra relacja ceny do jakości, rzetelny opis obiektu, atrakcyjne promocje, parking, dostępne udogodnienia, a także atrakcje na miejscu i w najbliższej okolicy, dostosowane do potrzeb rodzin lub osób spędzających wolny czas we dwoje – mówi Agnieszka Rzeszutek. – Duże znaczenie ma też opinia innych. Uważnie śledzimy wpisy i komentarze dostępne w internecie, zwracając uwagę na to czy wyglądają na wiarygodne – podkreśla.