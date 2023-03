Hotele dla dorosłych. Prawdziwy hit wśród Polaków

- Jest to jeden z bardziej widocznych trendów w ostatnich latach, swoista przeciwwaga do dynamicznie rozwijającej się turystyki rodzinnej i powstających masowo resortów nastawionych na rodziny z dziećmi - mówi w rozmowie z WP Piotr Henicz, wiceprezes ITAKA HOLDINGS i Polskiej Izby Turystyki. - Byliśmy pierwszym polskim touroperatorem, który zaprezentował Polakom hotele w formule "adults only" w formie odrębnego katalogu już w 2016 r. Od tego czasu nasza oferta hoteli dla dorosłych znacznie urosła, aktualnie mamy ich w sprzedaży ok. 100.