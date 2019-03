Jazda na "doczepkę". Mężczyzna na wózku inwalidzkim podróżował trzymając się ciężarówki

Gdy kierowcy zobaczyli sposób przemieszczania się jednego z pasażerów na autostradzie prowadzącej do Pretorii, przecierali oczy ze zdumienia. Wideo z udziałem mężczyzny na wózku inwalidzkim w szybkim tempie obiegło sieć.

To miał był zwykły, niczym wyróżniający się poranek dla wielu kierowców w regionie Tshwane, którzy przemieszczali się autostradą prowadzącą w kierunku Pretorii – stolicy Republiki Południowej Afryki. Jakie musiało być ich zdziwienie, gdy przejeżdżali w pobliżu ciężarówki, do której był "doczepiony" mężczyzna na wózku inwalidzkim. Trzymał się zderzaka i sprawiał wrażenie osoby, która panuje nad całą sytuacją.

Gdy pasażer na gapę znalazł się w pobliżu miejsca, do którego chciał się dostać, puścił się pojazdu i dalej samodzielnie kontynuował podróż. Nietypowa jazda została nagrana przez wielu kierowców, przez co w sieci można znaleźć co najmniej kilkanaście materiałów przedstawiających - jak część osób nazwało mieszkańca RPA - "kaskadera".