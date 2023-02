Jeden z najbardziej niesamowitych zamków w Polsce. Miał szklany sufit z widokiem na akwarium

Zwiedzanie nocne jest możliwe od 1.04 do 30.11. Zamek Krzyżtopór jest otwarty dla turystów od 1.04 do 31.08 w godzinach od 8:00 do 20:00, od 1.09 do 31.10 w godzinach od 8:00 do 18:00, a poza sezonem, w okresie zimowym od 8:00 do 16:00. Wizyta w tym miejscu jest więc możliwa przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Mimo tego, że z pełnego przepychu pałacu-fortecy zostały jedynie ruiny, warto je zobaczyć i dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat czasów jego świetności.