Jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji w Polsce. To będzie bez wątpienia hit lata

- Nie wygląda na to, by mogło wydarzyć się coś, co by wstrzymało otwarcie kąpieliska w czerwcu. Sezon kąpielowy w Polsce trwa od czerwca do września i nie chcielibyśmy, aby mieszkańcy stracili choćby jeden dzień. Od 1 czerwca będziemy więc starali się udostępnić w sposób bezpieczny kąpielisko na Zakrzówku - mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozmowie z Krakow.pl.