Jednej z najciekawszych tras podziemnych grozi zamknięcie. Miasto nie ma na to wpływu

Jarosławska trasa podziemna to jedna z najciekawszych na Podkarpaciu. Wejście do niej znajduje się w zabytkowej kamienicy Rydzikowej. Niestety kamienicę wylicytowała prywatna osoba i miasto straciło szansę na jej kupno. Nie wiadomo, czy osoba, która ją kupiła, udostępni turystom do niej wejście.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kamienica Rydzikowska widoczna po prawej stronie studni (Wikimedia Commons)

Kamienica przy ul. Rynek 14, tzw. Rydzikowa, to jedna z piękniejszych w Jarosławiu. Nazywają ją "renesansową perełką”. W latach 50. kamienica przeszła na własność skarbu państwa. W 1993 r. weszła w posiadanie osoby prywatnej i od tamtej pory często zmieniała właścicieli. Nigdy jednak nie należała do miasta.

W tym roku sytuacja miała się zmienić. Miastu zależało na kamienicy ze względu na to, że wewnątrz znajduje się jedyne wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej im. Prof. Feliksa Zalewskiego. Trasa Jarosławska jest uznawana za najciekawszą na Podkarpaciu. Jej długość wynosi 187 m i znajduje się 6 m pod powierzchnią rynku. Łączy piwnice pod kamienicami, w których znajdują się Muzeum Rynku Orsettich, kamienica Attavantich oraz kamienica Gruszczewiczów. Ma 11 sal ekspozycyjnych i liczne stanowiska wirtualne.

Jak podaje Gazeta Wyborcza burmistrz miasta miał plan na zagospodarowanie kamienicy i odremontowanie trasy. Mimo iż kamienica znajdowała się w prywatnych rękach, miasto mogło udostępniać trasę turystom. Wkrótce jednak obiekt został wystawiony na sprzedaż, a Jarosławowi odmówiono wzięcia kredytu na zakup kamienicy. Nabyła ją kolejna prywatna osoba i nie wiadomo, czy zechce udostępnić trasę turystom.

Żródło: Gazeta.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl