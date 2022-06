Jedyne takie miejsce. Matka Boska jest tu nawet na chusteczkach i obcinaczach do paznokci

Przy południowym wejściu do sanktuarium został umieszczony fragment muru berlińskiego. Na zachodnim zaś krańcu placu znajduje się nowoczesna Bazylika Trójcy Przenajświętszej, która została otwarta w 2007 r. i bardziej niż do świątyni jest podobna do centrum konferencyjnego. Jest czwartym największym kościołem na świecie – może pomieścić 8633 osoby, a za pomocą zmyślnej konstrukcji można go rozdzielić na dwie mniejsze części. A to tylko przedsmak zaskoczeń, które funduje to miejsce.