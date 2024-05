Jedyny taki dzień w roku. Sernik w kształcie serca i łóżkowe więzienie

W Polsce Dzień Matki obchodzimy co roku 26 maja. Choć o mamach trzeba pamiętać oczywiście na co dzień, to wspólne świętowanie może być dobrą okazją do odwiedzenia ciekawych miejsc. Spacer po malowniczym parku, wizyta w muzeum z łakociami czy odpoczynek w ogrodzie botanicznym to popularne pomysły, ale niejedyne.