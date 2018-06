Jego pomnik ma prawie 3 metry. Mówili na niego "Witebski Olbrzym”

Ponad sto lat temu na Białorusi żył mężczyzna, którego nazywano "Białoruski Guliwer”. Mierzył blisko 285 cm. W Witebsku stanął pomnik upamiętniający jego postać, a wysokość posągu jest adekwatna do naturalnego wzrostu mężczyzny. To naprawdę olbrzym!

"Witebski Olbrzym" naprawdę nazywał się Fedor Machow . Trzeba przyznać, że ma bardzo intrygującą historię. Już jako dziesięcioletni chłopiec był nienaturalnie wysoki. Od najmłodszych lat pomagał ojcu w pracach rolnych, a sąsiad wynajął go nawet do wyławiania kamieni z dna rzeki. Na pobliskim targu zauważył go kiedyś właściciel jednego z niemieckich cyrków i obiecał zabrać do Berlina .

Białorusini zarobił w tym czasie tyle pieniędzy, że mogli z powrotem wrócić do kraju i wieść spokojne życie. Niestety, Fedora zaczęły nękać choroby nóg, a niegojące się rany na dobre przykuły go do łóżka. W wieku 34 lat zmarł na zapalenie płuc. Na jego grobie napisano, że mierzył "3 arszyny i 9 wierszków”, czyli 254 cm., ale były to informacje zaczerpnięte z jego pierwszego cyrkowego kontraktu. Był wówczas 16-latkiem i miał od tego czasu urosnąć jeszcze 31 cm., co oficjalnie uczyniło go najwyższym człowiekiem świata. Swoim wzrostem pokonał rekordzistę wpisanego do Księgi rekordów Guinnessa - Roberta Wadlewa - o całe 13 cm!