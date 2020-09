Jesień 2020. Kiedy jest astronomiczny i kalendarzowy początek jesieni?

Choć nikomu chyba nie spieszy się do jesiennej szarugi i wciąż jeszcze liczymy, że chociaż przez kilka dni temperatury będą utrzymywać się powyżej 20 st. C, to prawda jest taka, że rozpoczyna się jesień. Kiedy dokładnie wypada pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i astronomicznej?

Jesień jak zwykle przyszłą za szybko (Getty Images, Fot: magmac83)