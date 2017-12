Jordania zimą. Świetna alternatywa dla Egiptu i Tunezji

Jordania jest najspokojniejszym spośród krajów arabskich, nowoczesnym, przyjaznym turystom, z gościnnymi mieszkańcami. Polecamy rozpoczęcie przygody z Bliskim Wschodem właśnie od wycieczki do Jordanii, która przez cały rok kusi przyjezdnych korzystnymi cenami i słoneczną pogodą. Polacy powoli odkrywają ten kierunek i zgodnie stwierdzają, że to doskonała alternatywa dla Turcji i Egiptu.

Jeden z siedmiu cudów nowożytnego świata w Jordanii

Jordania – nowy kierunek zima 2017/18

Jordania leży na Bliskim Wschodzie i dysponuje niewielkim dostępem do Morza Czerwonego o długości zaledwie 26 km w Zatoce Akaba. Jednak lokalne plaże sa przepiękne, a ceny wycieczek tak niskie, że grzech nie sprawdzić tego na włąsnej skórze.

Jordańczycy sa bardzo otwartymi i interesującymi ludźmi. Wierzą w przesądy, siły nadprzyrodzone, a także ściąganie na siebie nieszczęść w wyniku zawiści czy zazdrości. Charakteryzuje ich wyjątkowa, jak na ten region europeizacja – są najlepiej wykształceni spośród narodów arabskich, a poziom analfabetyzmu w kraju jest najniższy.

Jordania – zabytki: co warto zobaczyć

Stolicą Jordanii jest Amman, dokąd pierwsi osadnicy przybyli już 5 tys. lat temu. Samo miasto nie powalam ale to idealna baza wypadowa do atrakcji turystycznych Jordanii. Należy koniecznie zobaczyć centrum Ammanu z arabskim targiem, a także rzymską cytadelę z pięknym widokiem na miasto, amfiteatr, forum i kolumnadę, a następnie wybrać się w podróż do Akaby Autostradą Królewską o długości 335 km. Krajobrazy po drodze zachwycają.

Bajeczna Akaba zachwyca piaszczystymi plażami, przejrzystym morzem, rafami koralowymi i jedynym portem w kraju. Koniecznie zajrzyjcie do pałacu Saladyna, średniowiecznych ruin Ayla oraz Centrum Nauk Morskich z akwarium. Na miejscu warto też skorzystać z wypraw nurkowych.

Jordania - Petra i miejsca warte uwagi

Doskonale rozwinięta baza turystyczna przyciąga przyjezdnych do Jordanii prawie tak samo silnie, jak najwyższej klasy obiekty o randze historycznej. Zdecydowanie przoduje Petra, gdzie kręcono ”Indiana Jones i ostatnia krucjata”, a w pobliżu jest fort krzyżowców. To starożytne miasto z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO wykuł w litej skale lud arabski Nabatejczyków, a ponownie odkrył w 1812 roku jeden z podróżników ze Szwajcarii. Od Ammanu dzielą je 3 godziny drogi, a do Petry dojeżdża się wysokim i wąskim wąwozem. W ramach jedno-, dwu- bądź maksymalnie trzydniowych biletów zobaczymy doskonale zachowane domy, świątynie, pomniki, grobowce, fontanny, akwedukty, klasztor, skarbiec czy ogromny amfiteatr.

Jerash to z kolei wzorcowy reprezentant miast z czasów rzymskich, oddalony jedynie o 40 km od Ammanu. Warto zwiedzić owalne forum, łaźnie, targ, teatry, które szczególnie interesująco prezentują się na lipcowym festiwalu kulturalnym z występami artystów z różnych krajów. W Jordanii znajdziemy ponadto Rezerwat Przyrody Dana, górę Nebo, Pustynne Pałace z czasów wczesnego Islamu. Polecamy także wycieczki do al-Karak, miejscowości z zachowanymi dwunastowiecznymi ruinami krzyżackiego zamku, który to po 8 miesiącach oblężenia odbił władca Saladyn w średniowieczu. W Madabie natomiast zwróćmy szczególną uwagę na bizantyjskie mozaiki, takie jak mapa Palestyny z VI w., najstarsza na świecie, skonstruowana z przeszło 2 mln kawałeczków mozaiki. Jest tutaj również unikalna szkoła dla miłośników tego rodzaju sztuki.

Bezpieczna Jordania – mit czy fakt?

Kwestia jordańskiego bezpieczeństwa regulowana jest przez siły zbrojne Jordanii, a kraj ten przoduje w rankingach bezpieczeństwa wśród krajów arabskich. Turyści mogą tutaj spokojnie przyjeżdżać przez okrągły rok. I robią to bez obaw, o czym świadczy wzrastający udział turystyki w produkcie narodowym brutto. Wycieczki z Polski są coraz bardziej popularne i co ważne, tanie. 7 dni można zarezerwowac już od 1200 zł (ze śniadaniami). Czyni to Jordanię świetną alternatywą dla Turcji czy Egiptu.

Jordania - pogoda

Idealnym okresem na wyjazdy do Jordanii jest wiosna, jednak w kwietniu i maju ceny pobytów gwałtownie pną się w górę. Nie jest wówczas jeszcze bardzo gorąco, a zieleń i kwiaty zobaczymy nawet na suchych terenach pustynnych. Tuż po najwyższym sezonie turystycznym, w październiku i listopadzie, także wypoczniemy w Jordanii w przyjemnych warunkach pogodowych. Zimą polecamy najniżej położone tereny kraju: okolice Zatoki Akaba, doliny Jordanu czy miejsca wokół niewielkiego Morza Martwego. Pływanie i nurkowanie w Morzu Czerwonym udaje się przez cały rok. Zimą w ciągu dnia jest tu 25 st. C, ale od listopada do kwietnia temperatury spadają nocami poniżej 10 st. Trzeba więc zabrać ze sobą cieplejsze okrycia. Zwłaszcza wycieczki na pustynię mogą wiązać się wówczas z nieprzewidywalnymi zmianami temperatury. Na południu Jordanii znajdziemy półpustynie – Moab i Idumea, w części wschodniej natomiast pustynię Harra z połaciami czarnej lawy, pochodzenia wulkanicznego.

Na większości powierzchni Jordanii dominuje klimat suchy, zwrotnikowy kontynentalny. Ma to przełożenie na ubóstwo lokalnej flory i fauny i bezpośrednio związane jest z niedoborem wody w Jordanii. Spotkamy tutaj gatunki stepowe, pustynne, sporo kolczastych krzewów, platanów, jaśminy, rzadkie lasy z dębami i sosnami, rysie stepowe, szakale czy gazele. Najwięcej opadów deszczu notuje się tutaj na terenach pagórkowatych, pomiędzy listopadem a marcem, przede wszystkim na północnym-zachodzie Jordanii. Zimą najwyżej w kraju pada śnieg. Zachodnia część Jordanii to z kolei przewaga roślinności śródziemnomorskiej, z wilgotnymi, łagodnymi zimami i temperaturami przekraczającymi w najgorętszych miesiącach 40 st. C.

Jordania - wycieczki

Wśród ofert wyjazdów do Jordanii zdecydowanie przeważają tygodniowe wakacje all inclusive z przelotami. Za tego rodzaju wycieczkę w styczniu zapłacimy od 1849 zł.

Ciekawą ofertę z dwoma posiłkami znaleźliśmy w pięciogwiazdkowym hotelu Movenpick Resort & Spa Tala Bay w pięknej Zatoce Akaba. Wylot z Poznania już 5 stycznia. W ciągu dnia z hotelu do oddalonego o 15 km Ammanu kursuje bezpłatny bus.

Kolejnym wspaniałym pięciogwiazdkowym hotelem jest Grand Swiss-Belresort Tala Bay (ex Radisson Blu), usytuowany w Zatoce Tala Bay, bezpośrednio przy pięknej plaży. Nieopodal sklepy, restauracje, a także hotelowa, żwirowa plaża z kamienistym dnem i niewielką rafą koralową z dużą ilością ryb. Obiekt dysponuje ładnymi pokojami z klimatyzacją i smacznymi, obfitymi posiłkami w opcji all inclusive.

W styczniu warto skorzystać również z wyjazdu do luksusowego hotelu Double Tree Hilton w centrum Akaby o 15 proc. taniej. Z basenu widać Zatokę Akaba, a do prywatnej, hotelowej plaży mamy stąd ok. 10 km – spod obiektu kursuje bezpłatny bus. To idealne rozwiązanie dla osób nastawionych na zwiedzanie licznych zabytków miasta i okolicy oraz nurkowanie w niezapomnianych miejscach. Przed wzięciem taksówki najlepiej od razu ustalić cenę przejazdu, żeby uniknąć finansowych niespodzianek.

Znaleźliśmy też coś dla tych, którzy lubią wyjeżdżać na majówkę. Oferta dotyczy hotelu Isrotel Dead Se, świetnie położonego nad brzegiem Morza Martwego. Na tygodniowy wypoczynek ze śniadaniami, na lotnisko Tel Aviv Ben Gurion, dolecimy z lotniska Chopina w Warszawie.

Pięciogwiazdkowy hotel Swiss Belhotel Aqaba City zaprasza na last minute w styczniu. W cenie wakacji tydzień zakwaterowania z pełnym pakietem i przelotami z Poznania. O 1 km stąd ścisłe centrum miasta, a darmowym busem dostaniemy się do prywatnej plaży z klubem Berenice i bezpłatnym serwisem plażowym w kilkanaście minut.