Kara za zabranie kamyków z greckiej plaży. Nawet do 4 tys. zł

Na wyspie Skiathos jest 60 plaż, ale najpiękniejsza jest Lalaria, na którą można popłynąć tylko łodzią. Gdy turyści dostaną się na nią – zabierają na pamiątkę – kamyki. Teraz takie zachowanie będzie karane mandatem. Nawet do ok. 4300 zł.

Na plaży postawiono tabliczki "Rób zdjęcia, nie zabieraj kamyków". Plakaty zostały również przekazane operatorom łodzi i rybakom w okolicy, aby informacja ta dotarła do jak największej liczby odbiorców. Ale to nie wszystko. Wprowadzono również kary finansowe. Osoby, które nie zastosują się do zakazu, mogą otrzymać mandat od 400 do 1000 euro (od ok. 1720 zł do ok. 4300 zł).

– Zaokrąglone białe kamyki, które nazywamy lalarią – od słowa las, co oznacza kamień, można znaleźć tylko w tym rejonie Skiathos – powiedział agencji ateńsko-macedońskiej Thodoris Tzoumas ze Stowarzyszenia Kulturalnego w Skiathos, które prowadzi działania mające na celu ochronę plaży.