Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu. Mroczne podziemia i legendarny Duch Gór

Pewnego razu zakochał się on w złotowłosej Emmie, księżniczce i córce śląskiego władcy. Postanowił ją uprowadzić i zamknąć w wieży w swoim górskim zamku. Dziewczyna była bardzo nieszczęśliwa i samotna. "Wspaniałomyślny" Duch Gór podarował jej dwanaście rzep do towarzystwa. Po wypowiedzeniu zaklęcia miały zamienić się one w wybrane osoby, z którymi Emma chciałaby spędzić trochę czasu. Prezent nie przypadł jednak do gustu księżniczce. Pragnęła zemścić się na porywaczu i uknuła podstępny plan.