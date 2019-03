Kary za chodzenie w klapkach po włoskich górach. Nawet do 10 tys. zł

Nawet 10 tys. zł kary będą musieli zapłacić turyści, którzy w klapkach wybiorą się na szlak we włoskim parku Cinque Terre w Ligurii. Jest to reakcja na rosnącą liczbę wypadków w górskich rejonach, w które urlopowicze wybierają się tak, jakby szli na plażę.

Grzywny nakładane przez park będą się wahać w granicach od 50 do 2500 euro. Oznacza to, że turyści, którzy zostaną przyłapani na poruszaniu się bez odpowiedniego obuwia, mogą zapłacić równowartość od ok. 200 zł do ponad 10 tys. zł kary.