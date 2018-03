Kierunki na podróż życia. Egzotyczne trendy 2018/2019

Nie zawsze dalej oznacza lepiej, jednak są miejsca na świecie, których nie można porównać do niczego w Europie. Inna kuchnia, inne plaże, muzyka, architektura, nawet powietrze. Sprawdziliśmy, dokąd wybrać się na podróż życia w sezonie zimowym 2018/2019.

Obecnie trwa przedsprzedaż i już można kupić egzotyczny wyjazd na jesień i zimę. Warto się zdecydować jak najszybciej, a wakacje kupimy z rabatem do 1000 zł i zaliczką od 5 proc.

Tajlandia

Dobry pomysł na pierwszą podróż po Azji. Wysoki standard hoteli, wyjątkowo niskie ceny jedzenia czy wstępów do świątyń i zabytków, a do tego jedno z najlepszych na świecie SPA to połączenie, które coraz częściej wybierają młodzi ludzie szukający miejsca na luksusowy relaks i zwiedzanie z plecakiem. Idealny wybór na podróż poślubną lub romantyczny wyjazd we dwoje. W sezonie zima 2018/2019 polecimy bezpośrednio z Warszawy Dreamlinerem. Możemy wybrać wypoczynek na plaży, wycieczkę objazdową lub połączenie tych dwóch rodzajów wyjazdów w opcji 7+7.

Sri Lanka

Jeśli nastawiasz się na wyjazd łączący poznanie dalekiej kultury i głęboki relaks wśród unikalnej przyrody, Sri lanka jest miejscem dla Ciebie. Wysokie fale gwarantują rozrywkę fanom sportów wodnych, bujna roślinność, piękne świątynie i ciekawa historia kraju urzeknie zwolenników zwiedzania, a na plażowiczów czekają piękne resorty, świetny serwis, pyszne jedzenie i złote plaże. Polecimy tu z Warszawy i z Katowic.

Emiraty Arabskie

Stały się hitem, od kiedy coraz więcej gwiazd show biznesu zaczęło spędzać urlop w Dubaju. Wakacje w tym kraju stały się nie tylko modne, ale też coraz bardziej dostępne, dlatego przyciągają tysiące turystów z całego świata. Marzeniem szejka jest sprawienie, żeby wszystko było tu największe i najlepsze na świecie, dlatego z rozmachem budowane są nowoczesne hotele, centra handlowe i parki rozrywki. Możesz wybrać lot z Warszawy, Katowic i Poznania.

Kenia

Dla tych, którzy marzą o safari, chcą stanąć na równiku i spędzić leniwy urlop w bardzo gorącym afrykańskim słońcu. Kenię wybiorą ci, którzy są gotowi poznać prawdziwą Afrykę, bez turystycznego luksusu. To kierunek dla ludzi otwartych na to, co czeka ich w podróży. Zwolennicy luksusu i okazałych zabytków mogą się tu nie odnaleźć, ale podglądacze świata i życia ludzi na pewno. Tylko tu zobaczysz miasto złożone niemal z samych lepianek i podejrzysz dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Od tego roku czartery latają bezpośrednio z Warszawy i z Katowic.

Wyspy Zielonego Przylądka

Wyspy są bardzo dobrym wyborem na pierwszą podróż do Afryki. Z jednej strony wypoczywasz w hotelu z wysokim standardem i europejską kuchnią, śmiało możesz też zwiedzać bez obaw o bezpieczeństwo. Z drugiej czujesz już Afrykę – zobaczysz spaloną słońcem pustynię, kobiety noszące na głowie banany czy wodę, a nawet afrykańskie lepianki na obrzeżach miasta, przy których bezczynnie siedzą ludzie. Tu masz to szczęście, że poczujesz Afrykę z bliska, nie przez szybę auta ani oczami przewodnika. Wyspy wybiorą surferzy, pary i rodziny z dziećmi. Polecimy bezpośrednio z Warszawy i Katowic.

Zanzibar

Odkrycie ostatniego sezonu. Pudrowy biały piasek na plażach, gościnni mieszkańcy i szmaragdowe wody Oceanu Indyjskiego z rafami koralowymi to mieszkanka dla szukających odprężenia w rajskim klimacie. Polscy turyści dopiero zaczynają odkrywać to miejsce, dlatego jest to ciągle unikatowy i oryginalny kierunek. Polecimy czarterem z Warszawy Katowic i Wrocławia.

Brazylia

Nowy kierunek z bezpośrednim lotem z Warszawy. Weź go pod uwagę, jeśli szukasz kontaktu z niesamowitą przyrodą lub chcesz spędzić dwa tygodnie na wyjątkowej zabawie. Warto jechać nie tylko w karnawale, sambę tańczy się tu w każdym pubie i na ulicy. Rio jest magnetycznym miastem, które poza kultową Copacabaną, Głową Cukru i figurą Chrystusa oferuje niepowtarzalny klimat faweli, gdzie życie toczy się rytmem niespotykanym nigdzie indziej na świecie. Na wycieczce objazdowej odwiedzimy Argentynę i park wodospadów Iguazu.

Jamajka

Wakacje w rytmie reggae Tylko tutaj! Jamajka to kierunek dla osób szukających luzu, miłośników nurkowania i sportów wodnych, wielbicieli tropikalnej przyrody. To stosunkowo nowa pozycja w ofercie biur podróży, którą odkrywa coraz więcej osób spragnionych słońca. W sezonie zima 2018/2019 polecimy bezpośrednio z Warszawy.

Dominikana

Dominikana jest drugim najczęściej rezerwowanym przez turystów kierunkiem z oferty egzotycznej. Zdecydowany pewniak na podróż poślubną lub wakacje z rodziną. Bardzo wysoki standard hoteli, piaszczyste plaże i przepyszna karaibska kuchnia w formule all inclusive. Tu można spędzić wakacje rzeczywiście jak z folderu reklamowego. Czas wypełnia relaks na szerokiej plaży i wśród przyrody, sport lub bardziej ekstremalne atrakcje, jak pływanie z rekinami i płaszczkami czy eksploracja jaskini. Rodziny z dziećmi lubią ten kierunek za wysoki komfort wypoczynku - przelot bez przesiadek, duży wybór hoteli z aquaparkami i pokojami rodzinnymi. Polecimy z Warszawy, Katowic i Poznania.

