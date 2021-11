Klątwa faraona w Egipcie. Polacy radzą: "Przed śniadaniem 50 ml wódeczki"

Wyjazd do Egiptu dla sporej grupy turystów (do 40 proc. podróżujących) wiąże się z problemami żołądkowymi, które najczęściej trwają 3-4 dni, ale w skrajnych przypadkach mogą dokuczać nawet tydzień. Najczęstsze objawy to biegunka, ból brzucha, wymioty, a nawet gorączka. Nic dziwnego, że turyści przed wyjazdem próbują zrobić wszystko, żeby ustrzec się przed tymi nieprzyjemnymi dolegliwościami.