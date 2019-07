Kolejka do kolejki na Kasprowy. "Szybciej by zaszli na własnych nogach”

Najpopularniejszy i najczęściej odwiedzany szczyt w Polsce znów przeżywa oblężenie. Słynna "kolejka do kolejki" na Kasprowy Wierch to już coroczna zakopiańska tradycja. Kilkugodzinne oczekiwanie w tłumie ludzi to nieodłączny element wakacji w tym regionie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Co roku w tym miejscu gromadzą się tłumy ludzi (PAP)

W sieci ukazało się zdjęcie na którym widać, jak od wczesnych godzin porannych turyści zajmują miejsca w kolejce do jednej z najpopularniejszych atrakcji na południu Polski. Jak widać, chętnych do wjazdu na Kasprowy Wierch nie brakuje. Zdjęcie zostało wykonane o godzinie 8:30.

Od lat wiosną i latem zainteresowanie wjazdem koleją linową na Kasprowy Wierch przerasta możliwości Polskich Kolei Linowych. PKL obowiązują godzinowe limity wwozu turystów na górę, co w sezonie oznacza absurdalnie długi czas oczekiwania na wjazd. Nierzadko turyści muszą uzbroić się w cierpliwość nawet na kilka godzin.

Równie tłumnie oblegana jest trasa do Morskiego Oka. W ubiegłym tygodniu do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać tłumy zgromadzone wokół słynnego jeziorka. Turyści planujący urlop w tej części polski będą musieli uzbroić się w cierpliwość.