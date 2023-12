Kolejna wieża widokowa otwarta. Widać z niej Tatry i Bieszczady

Jak dostać się na miejsce?

- By dostać się do wieży trzeba albo przejść od centrum Moszczenicy około dwóch km, albo podjechać tu samochodem. Od parkingu, jaki przygotowaliśmy wzdłuż drogi, każdy będzie musiał pokonać około 60 m łagodnym podejściem, by potem wspiąć się po schodach na wieżę - wyłumaczył wójt gminy Moszczenica, cytowany przez "Gazetę Krakowską".