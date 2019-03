Kolejny afrykański kraj na liście taniej linii. Pierwsze loty jeszcze w tym roku

Największy kraj Afryki i dziesiąte co do wielkości państwo świata będzie jeszcze bardziej dostępne. Irlandzki przewoźnik niskokosztowy będzie niebawem realizował bezpośrednie połączenia do Algierii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Liczący ok. 600 tys. mieszkańców Oran jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów miast w Algierii (Shutterstock.com)

Algieria posiada wszelkie atrybuty, aby konkurować z takimi popularnymi kierunkami wśród urlopowiczów, jak Egipt czy Turcja. To za sprawą m.in. wynoszącej ok. 1000 km linii brzegowej nad Morzem Śródziemnym, bliskości Europy czy wielu imponującym zabytkom. Jednak rozwój turystyki w tym kraju przebiegał w ostatnich dekadach znacznie wolniej niż np. w sąsiedniej Tunezji i dziś niewiele osób w Polsce może pochwalić się, że było tu na wakacjach. Teraz może się to powoli zmieniać.

Jednym z elementów, który ma napędzić przemysł turystyczny, jest otwarcie przez Ryanaira nowych połączeń z Bergamo do Algieru. Jak przekazuje portal Fly4free.pl, przewoźnik uzyskał na to zgodę od ENAC, czyli włoskiego odpowiednika Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Okazuje się, że proces uruchomienia połączeń był prosty, ponieważ Irlandczycy jako jedyni złożyli ofertę.

Algier, Algieria / Shutterstock Podziel się

Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że samoloty z włoskiego miasta do stolicy Algierii będą latać co najmniej 4 razy w tygodniu, a inauguracyjny lot odbędzie się przed 1 października 2019 r.

ZOBACZ TEŻ: Niesamowite odkrycie w Afryce

Algieria będzie drugim (po Maroku) afrykańskim krajem, do którego będą mogli udać się pasażerowie na pokładzie samolotów Ryanair. Póki co nie wiadomo, czy gigant lotniczy zdecyduje się na otwarcie połączeń także z innych krajów. Jednak polscy podróżni w prosty sposób mogą dostać się do lotniska Mediolan-Bergamo, dokąd latają zarówno Ryanair, jak i Wizz Air (z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Modlina, Warszawy i Wrocławia). Ceny biletów rozpoczynają się od ok. 40 zł w jedną stronę.

Oran, Algieria / Shutterstock Podziel się

Zanim turyści ruszą do Algierii, powinni zapoznać się z sytuacją dotyczącą bezpieczeństwa w tym kraju. Od dłuższego czasu nie jest stabilna, choć nie słyszy się, aby obcokrajowcy byli celami ataków.

Kanion Ghoufi / Shutterstock Podziel się

Polacy, którzy chcą się udać do tego afrykańskiego kraju muszą posiadać wizy. Na stronie polskiego MSZ dowiadujemy się, że można ją uzyskać jedynie w Ambasadzie Algierii w Warszawie. Okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy i należy posiadać ubezpieczenie podróży i adres zakwaterowania na miejscu. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Opłata wizowa wynosi 240 zł.

Shutterstock.com Podziel się

Źródło: Fly4free.pl