Konflikt w Zakopanem. "Tylko u nas tego się nie da"

Ireneusz Raś: "To szczególnie wstydliwe"

Nieugiętej postawy Tatrzańskiego Parku Narodowego nie rozumie Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. - Dyskusja o modernizacji Kasprowego trwa wiele lat. Jest to szczególnie wstydliwe, że na wyciągu, na którym ja w latach 80. uczyłem się jeździć nie było modernizacji i ten sam wyciąg cały czas wwozi narciarzy w Goryczkowej. Oczywiście wsłuchani jesteśmy w różne głosy. Z punktu widzenia narciarstwa te tradycyjne szlaki powinny funkcjonować dla dobra narciarzy. Jak to zrobić? Wszyscy już dawno wymyślili, tylko u nas tego się nie da. Dlaczego? To jest już pytanie do innego ministerstwa - mówił podczas wizyty w Zakopanem.