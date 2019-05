Koniec marzeń o ogrodzie na dachu. Francuski senat: "Notre Dame odbudowana we wcześniejszym kształcie"

Sławna paryska katedra, która spłonęła 15 kwietnia, miała zostać odbudowana w duchu zmian, które uwzględniają zdobycze dzisiejszej francuskiej kultury. Tak zapowiadał prezydent kraju. Senat powiedział jednak „veto”. Według niego Notre Dame ma wrócić w oryginalnym kształcie.

Pojawiły się też od razu głosy wzywające do odbudowy zniszczonej części gmachu, a nawet czyny zmierzające do szybkiego podjęcia przedsięwzięcia. Pokaźne kwoty na tę rzecz przekazali m.in. francuscy milionerzy. Pozostawało pytanie, w jakim kształcie odbudowana ma zostać katedra. Prezydent Francji Emmanuel Macron dwa dni po pożarze powiedział w orędziu: – Odbudujemy katedrę i sprawimy, że stanie się ona jeszcze piękniejsza. Chcę, aby dokonało się to w ciągu pięciu lat.