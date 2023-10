Kradną je na potęgę. Turyści w górach nie mają wstydu

Słowacy apelują

Tatranský Národný Park poinformował, że takie sytuacje na tatrzańskich szlakach zdarzają się często. "To nie pierwszy raz, kiedy tablica informacyjna dostaje nogi" - czytamy w poście. "Prosimy kolekcjonerów takich pamiątek o wykonanie fotografii, zamiast zabieranie tabliczek ze sobą. Podobnie robią to setki innych turystów, którzy zdają sobie sprawę, że drogowskazy służą jako ważny punkt orientacyjny dla innych odwiedzających Tatranský Národný Park" - apelują do turystów.