Łańcut. Nieodkryta perełka Podkarpacia

Wakacyjne podróże po Polsce nie muszą ograniczać się do świetnie znanych miejsc. Czasem warto zejść z utartego szlaku i wyruszyć w nieznane – na przykład do Łańcuta. Miasteczko słynie z jednej z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich, ale to niejedyna atrakcja, jaką mogą zobaczyć tam turyści.