Leśnicy przestrzegają przed pryskaniem gąsienic. Jest ważny powód

Leśnicy zwracają uwagę nie tylko na to, by nie zabijać gąsienic, ale również, by nie wyrywać chwastów i dbać o różnorodność roślin w ogrodach. "Nie można mieć samych tuj, a potem dziwić się, że przylatuje do nas mało ptaków, mało zapylaczy, mało motyli" - czytamy. - "Dbajmy o roślinną różnorodność, a będziemy cieszyć oczy wspaniałymi motylami, zarówno w dzień, jak i w nocy."