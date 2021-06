Letnie przesilenie w Stonehenge. Tłum świętował mimo obostrzeń

Stonehenge to jedna z najpopularniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epoki brązu i neolitu. Letnie przesilenia obchodzone są tam od tysięcy lat. Słońce tego dnia wschodzi z Kamieniem Piętowym, starożytnym wejściem do kamiennego kręgu, a promienie słoneczne kierowane są do środka pomnika.