Łódź promowana przez "The Sun". Gazeta poleca muzea, hotele i pierogi

Łódź po raz kolejny znalazła się na liście najciekawszych miast wartych obejrzenia. Tym razem propozycję przygotował "The Sun", a miasto zostało porównane do jednego z największych i najciekawszych w Wielkiej Brytanii.

Ciekawe jest to, że taką laurkę, i to nie pierwszy raz, ze wszystkich polskich miast dostaje właśnie Łódź. Oczywiście Kraków, Wrocław czy Trójmiasto mają od lat swoje zasłużone grono wielbicieli, ale pokrywa się to także z powszechnym zamiłowaniem Polaków do tych miejsc. Tymczasem Łódź nierzadko uważana jest za ostoję patologii i wymierające miasto na mapie Polski, co zresztą potwierdzają dane demograficzne. Można mieć nadzieję, że – słynący z raczej ostrych ocen – "The Sun" przyczyni się do odwracania tego trendu.