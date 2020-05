LOT, Wizz Air, Ryanair wznawiają połączenia. Kiedy i gdzie będzie można latać samolotem?

Wraz ze stopniowym rozluźnianiem restrykcji, świat powoli szykuje się do rozpoczęcia sezonu turystycznego. Sprawdziliśmy, kiedy będzie można znów podróżować samolotami. Daty wznowienia lotów podały już PL LOT, Wizz Air i Ryanair.



Sytuacja związana z podróżowaniem długo jeszcze się nie ustabilizuje, a wskazanie jednej konkretnej daty wznowienia lotów krajowych i zagranicznych jest po prostu niemożliwe. Granice wielu państw pozostają zamknięte, a loty pasażerskie odwołane.

W Polsce zakaz regularnych połączeń lotniczych obowiązuje od 15 marca. Początkowo ruch lotniczy miał być wstrzymany do 9 maja, jednak w związku z rozporządzeniem premiera, zakaz podróżowania samolotami przedłużono do 23 maja. Linie lotnicze powoli przygotowują się do wznowienia regularnych rejsów. Jako pierwsze startują: Ryanair, PL LOT i WIzz Air.

Najpierw loty krajowe

Marcin Horała, wiceminister infrastruktury mówił w rozmowie z agencją PAP, że pierwsza faza odmrażania połączeń lotniczych obejmie przywrócenie rejsów krajowych. Kolejne etapy będą uzależnione przede wszystkim od rozwoju pandemii koronawirusa.

- W sobotę 23 maja wygasa aktualne rozporządzenie Rady Ministrów, które do 23 maja całkowicie wstrzymało loty. Będzie nowe rozporządzenie, które ten zakaz w pewnej formie przedłuży. Ale wszystko wskazuje na to, że wejdziemy w pierwszy etap odmrażania lotnictwa, czyli przywrócenia lotów krajowych w najbliższym czasie, pewnie gdzieś z początkiem czerwca. Szczegóły na ten temat przedstawimy w najbliższą sobotę - mówił Horała w rozmowie z mediami.

PLL LOT przywraca 1 czerwca połączenia krajowe

Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie od poniedziałku 1 czerwca. Na oficjalnej stronie linii lotniczej czytamy, że pierwszy, pilotażowy etap obejmuje stopniowe przywracanie połączeń krajowych, mających na celu wsparcie biznesu i wznowienie działalności branży turystycznej.

Od 1 czerwca wznowione zostaną połączenia na trasach z Warszawy do: Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góre oraz z Krakowa do Gdańska. Jak czytamy na oficjalnej stronie przewoźnika, nowa siatka obejmuje ok. 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny w całym kraju.

Wizz Air startuje jeszcze w maju

Węgierski przewoźnik oferuje loty z Polski już pod koniec tego miesiąca. Na stronie internetowej Wizz Air znajdziemy informacje o lotach m.in. do Budapesztu, Oslo czy Tel Awiwu. Do Izraela polecimy już 31 maja. W drugiej połowie roku przewoźnik planuje uruchomić nowe połączenia. Od 15 września pojawi się m.in. możliwość podróży z Katowic do Abu Zabi.

Ryanair przywraca 40 proc. rozkładu od 1 lipca

Na oficjalnej stronie linii lotniczych Ryanair czytamy, że plan przywrócenia 40 proc. pierwotnego rozkładu lotów będzie wdrażany od środy 1 lipca. Warunkiem tego ma być zniesienie restrykcji na lotach wewnątrzunijnych przez rządy poszczególnych krajów oraz wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa na lotniskach.

Ryanair deklaruje że będzie wykonywał 1000 lotów dziennie, przywracając 90 proc. tras w porównaniu do czasu przed epidemią koronawirusa. Wszelkie informacje o trasach, częstotliwości oraz rozkładzie lotów można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika.

Źródło: "Forsal.pl", "Podróże.se"

