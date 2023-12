Lotnisko niedaleko Polski, które zamieniło się w klub nocny. Będzie hitem 2024 r.?

Turbulence TXL - nowe modne miejsce na mapie Berlina

Turbulence TXL (drugi człon to nawiązanie do kodu IATA lotniska Tegel) został otwarty na terenie lotniskowego budynku, w którym kiedyś funkcjonowała strefa gastronomiczna. "Time Out" umieścił nowy obiekt na liście 24 najlepszych atrakcji na świecie w 2024 r., więc można się spodziewać, że w przyszłym roku przyciągnie prawdziwe tłumy.