Lotnisko Zielona Góra-Babimost. Szykują się spore zmiany

Lotnisko Zielona Góra-Babimost – szykuje się rozbudowa obiektu

Plany rozwoju lotniska w Babimoście obejmują nie tylko rozwój siatki połączeń. W 2021 r. rozpoczęły się prace zmierzające do rozbudowy terminala odlotów - z obecnych 350 m kw. o dodatkową powierzchnię 900 m kw. Inwestycja ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności w stosunku do innych regionalnych portów lotniczych. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby pasażerów.