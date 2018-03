Luksusowy ośrodek w wakacyjnym raju za 34 zł. To nie żart

Para Amerykanów sprzedaje swój resort Casa Cayuco na Karaibach. Nowym właścicielem można stać się za kilkadziesiąt złotych. Trzeba mieć jednak dużo szczęścia - szczęśliwiec wygra ośrodek na loterii.

Casa Cayuco znajduje się na w wyspie Bastimentos w archipelagu Bocas Del Toro w Panamie. Jest usytuowany bezpośrednio przy plaży, w otoczeniu natury . Ma własne molo, z którego roztacza się piękny widok na turkusowe wody Morza Karaibskiego . Według TripAdvisora jest to najlepszy ośrodek B&B na całej wyspie. Brzmi jak marzenie przeciętnego człowieka lub dobra inwestycja dla obrotnego milionera. Okazuje się jednak, że żeby kupić ośrodek (w skład majątku wchodzą domki, budynek główny oraz kilka apartamentów) nie wystarczy pójść do biura nieruchomości. Ba, nawet nie trzeba być milionerem. Wystarczy, że los nam będzie sprzyjał.

To nie pierwsza taka akcja. W 2016 roku w ten sam sposób “sprzedała” swój ośrodek australijska para Doug and Sally Beitz. Loteria dotyczyła resortu na wyspie Kosrae w Mikronezji. Szczęśliwym zwycięzcą został Australijczyk Joshua, który zakupił 3 “losy”. Kosztowały one 49 dolarów (167 zł) każdy. Podczas konkursu sprzedano ich wówczas 75 485 w 150 krajach. Właściciele zarobili więc ok. 3,7 mln dolarów (12,6 mln zł).