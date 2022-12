Ma "najgorszy paszport na świecie". Podróżowanie to dla niego udręka

Ma "słaby" paszport. Tak wyglądają jego podróże

Tiktoker ma pakistański paszport, przez co ma mocno ograniczone prawo do swobodnego podróżowania. Z dokumentem z tego konkretnego kraju może odwiedzić bez wizy jedynie dziesięć krajów. Do kolejnych 34 państw może przyjechać, jeżeli dostanie zezwolenie na wyrobienie wizy. Jak wylicza opisujący sprawę "The Sun", dla porównania, obywatel Wielkiej Brytanii może odwiedzić 187 krajów bez wizy. Z tego względu pakistański paszport jest uznawany za "słaby". To czwarty najgorszy paszport na świecie.