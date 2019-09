Madera. Tropikalny raj, który jest w zasięgu możliwości

Rok na Maderze dzieli się na zaledwie dwie pory – łagodne lato i ciepłą wiosnę. Czyni to z "ogrodu na Atlantyku" miejsce na wakacje o każdej porze roku. Tutejsze gustowne hotele wraz z całą infrastrukturą turystyczną żyją w zgodzie z maderską przyrodą, wyjątkową w skali świata. Sprzyja to wypoczynkowi w spokojnym rytmie.

Choć do niedawna był to kierunek uchodzący za ekskluzywny, dziś biura podróży oferują tu wakacje w naprawdę korzystnych cenach.

Tygodniowe pakiety z przelotami i wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje) w listopadzie zarezerwować można nawet za ok. 2 tys. złotych za osobę. Co ważne, na terytorium Portugalii, możemy polecieć bez paszportu, na miejscu zaś obowiązuje darmowy roaming. Poniekąd można więc poczuć się jak u siebie, mimo że od kontynentu europejskiego dzieli nas niemal tysiąc kilometrów.

Najcieplej jest w okresie od lipca do października (24-26 st. Celsjusza), jednak w pozostałych porach roku temperatura nie spada tu poniżej 18-20 st. Celsjusza, co stwarza idealne warunki do kontemplacji przyrody, ale również do aktywności sportowej (trekking, nurkowanie, golf, rowery, paragliding). Co istotne, temperatura wody w Oceanie Atlantyckim również nie schodzi poniżej tego pułapu.