Majówka 2018 w Polsce. Jeśli liczysz na tani urlop, to się zdziwisz

To już pewne. Zakopane i Sopot w majówkę będą pękać w szwach. Turystów nie odstraszają nawet dwa razy wyższe ceny noclegów. Bo majówka to jeden z najdroższych okresów urlopowych w roku. W hotelach drożej jest tylko w sylwestra.

Do majówki zostały niewiele ponad 2 miesiące. W tym roku wypada ona wyjątkowo korzystnie – wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by móc cieszyć się 9 wolnymi dniami . Polacy tym chętniej decydują się więc na wyjazd. Zainteresowanie wczasami w biurach podróży zaczęło się już kilka miesięcy temu.

Ceny szybują w górę

Jedno jest pewne - trzeba przygotować się na spore wydatki. Majówka to jeden z najdroższych okresów w roku. Podczas długiego weekendu w większości miejsc zapłacimy za nocleg tyle, co w święta Bożego Narodzenia albo w weekend sierpniowy (15 sierpnia - dzień wolny od pracy - wypada w środę). Drożej jest tylko w sylwestra. W porównaniu do cen w okresie wiosennym, podczas majówki ceny są ok. 2 razy wyższe. Przykładowo 4-osobowy apartament w Zakopanem, który normalnie kosztuje 229 zł za noc, w pierwszym tygodniu maja osiąga już cenę 499 zł.