Majówka 2021. Hotele i obiekty noclegowe będą zamknięte

Konferencja ministra zdrowia 14 kwietnia – co z majówką?

Minister zdrowia nie ma dobrych informacji dla osób, które liczyły na to, że obowiązujące obostrzenia zostaną znacząco poluzowane 18 kwietnia. Nie ma też pozytywnych wieści dla tych, którzy planowali zarezerwować nocleg na majówkę. Restrykcje zostały przedłużone do co najmniej 25 kwietnia, a hotele i inne obiekty noclegowe zostaną otwarte najwcześniej 3 maja.