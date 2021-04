Majówka 2021. Szara strefa lepsza niż niepewność?

Trudna sytuacja branży turystycznej

Branża turystyczna jest w fatalnej sytuacji. Obecnie obiekty noclegowe będą zamknięte do 3 maja. Co dalej? Na razie nie wiadomo.

Jako że o zmianach w obostrzeniach dowiadujemy się maksymalnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, nie jest pewne, że zakaz zostanie zdjęty zaraz po tej dacie. Między innymi to jest powodem niezadowolenia wśród przedsiębiorców oraz turystów. Ta druga grupa również czuje się dotknięta i zostawiona sama sobie. Wiele osób już kolejny raz traci możliwość wyjazdu na urlop.

- Wielkanoc oraz majówka były bardzo popularnymi terminami, na które od lutego pojawiło się mnóstwo rezerwacji. Odwołanie takich wyjazdów w ostatniej chwili dla wielu osób stanowi problem. Turyści tracą zaplanowany urlop, natomiast właściciele obiektów noclegowych nie zarabiają. My ze swojej strony przypominamy o akcji #ZmieńTerminNieOdwołuj, co niestety nie zawsze jest jednak proste - mówi Kamila Miciuła, kierownik ds. PR portalu Nocowanie.pl.

Branża może się zbuntować?

Brak informacji dotyczących luzowania obostrzeń dla branży turystycznej, wpływa na pogłębianie negatywnych nastrojów. Jednym z ich wyrazicieli jest Marek Łuczyński, prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarzy, który zwraca też uwagę na to, że Polacy i tak wyjadą na majówkę, ponieważ niektóre obiekty noclegowe działają w tzw. szarej strefie.

To, że szara strefa działa potwierdzają nasi czytelnicy. - Mieszkam obok apartamentowca, w którym są tylko mieszkania na wynajem i non stop widzę, jak co kilka dni zmieniają się tam samochody na rejestracjach z całej Polski - pisze pani Asia z Sopotu.