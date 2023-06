Mała Toskania w Europie Środkowej? Poznaj urokliwe miejsca u naszych sąsiadów

Zwiedzanie każdej z wymienionych winnic jest niezwykłym przeżyciem. J&J Ostrožovič oraz Tokaj Macik Winery to miejsca, które od pokoleń należą do dwóch rodzin. Chateau Grand Bari to większy i bardziej nowoczesny kompleks. W każdej z winnic zobaczymy piwnice z systemem podziemnych korytarzy, gdzie leżakują wina. Tu warto dodać, że miejsca te oferują wynajęcie… własnej winnej skrytki. Opowieści każdego z właścicieli udowadniają, że do swojej pracy podchodzą z prawdziwą pasją.