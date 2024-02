Maleńki raj na morzu. Mieszka tam garstka ludzi i nikt nie ma samochodu

Jak tam dotrzeć?

Na Tabarcę można przypłynąć łodzią lub katamaranem z portu w Alicante. Rejs trwa godzinę, a koszt biletu to ok. 20 euro (ok. 90 zł). Jeśli chcecie poczuć prawdziwy klimat tej maleńkiej wyspy, najlepiej wybrać się tam poza sezonem letnim.