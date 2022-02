Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak podróżuje. To miejsce nie jest dostępne dla każdego

Goście nie tylko mają do dyspozycji luksusowe wnętrza, ale korzystają również z dyskretnej kontroli bezpieczeństwa oraz indywidualnego transportu z i do samolotu. Co więcej, w strefie VIP można coś zjeść (na ciepło i zimno) czy czegoś się napić - oczywiście wszystko wliczone jest w cenę. "Dojazd do strefy VIP Line odbywa się przez wydzielony pas ruchu i parking, co pozwala gościom zaoszczędzić jeszcze więcej czasu" - czytamy.