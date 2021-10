Malowniczy zamek to nie wszystko. To miejsce ma do zaoferowania znacznie więcej

Olsztyn świetnie znają wielbiciele historii. Kojarzą go bowiem z ruinami warowni. Wybudowano ją co prawda w XIII wieku, jednak to dzięki rozbudowaniu jej za panowania króla Kazimierza Wielkiego stała się potężną fortecą. Za czasów swej świetności był to naprawdę monumentalny zamek, a pewne wyobrażenie o tym, jak mógł wyglądać, dają górujące nad miejscowością ruiny.