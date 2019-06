Manat urodzony we wrocławskim zoo. Można wymyślić mu imię

We wrocławskim zoo urodził się manat, jedno z najrzadszych, zagrożonych wyginięciem zwierząt. Pracownicy zoo nazywają narodziny manata – drugiego urodzonego w Polsce – "sensacją". Skąd to poruszenie?

Manat we wrocławskim zoo

8 czerwca w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu przyszła na świat samica manata. Jej narodziny są wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, to drugi manat urodzony w Polsce, a narodziny każdego kolejnego przedstawiciela gatunku zwiększają szansę na jego przetrwanie – obecnie manaty to jedne z najrzadszych zwierząt świata.