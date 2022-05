Martyna Wojciechowska wspomina wejście na Mount Everest. "Byłam wtedy najmłodszą Polką w historii, która tego dokonała"

Wojciechowska o Mount Everest

"Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek powie wam, że coś jest niemożliwe, że czegoś się nie da, że wasze marzenia są nierealne, to pamiętajcie o mnie na szczycie Mount Everestu" - pisze podróżniczka. "Dotarłam tam półtora roku po wypadku samochodowym, w którym złamałam kręgosłup i po którym lekarze mówili mi, że już nigdy nie wrócę do pełnej sprawności i do swojego dawnego, aktywnego życia. Prawie nikt wtedy we mnie nie wierzył" - dodaje.