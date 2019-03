Matka wsiadła do samolotu bez swojego dziecka. Zorientowała się w trakcie trwania lotu

Na pokładzie samolotu należącego do saudyjskich linii lotniczych Saudia doszło do sytuacji wyjętej żywcem z filmu. W trakcie trwania lotu do załogi zgłosiła się przerażona pasażerka, która właśnie zdała sobie sprawę z tego, że na lotnisku zostało jej dziecko.

Samolot należący do linii Saudia musiał zawrócić do Dżuddy (Shutterstock.com)

Z racji tego, że matka zapomniała zabrać swoją pociechę z lotniska, samolot musiał zostać zawrócony z powrotem do miejsca, z którego wystartował, czyli do Dżuddy - miasta położonego w zachodniej części Arabii Saudyjskiej. Dziecko zostało zostawione przez kobietę w okolicach bramek, w zamkniętej strefie lotniska, już za kontrolą bezpieczeństwa.

Nagranie wideo z tego zdarzenia zostało opublikowane w serwisie YouTube. Słychać na nim rozmowę między pilotami, a wieżą kontroli lotów, podczas której żaden z nich do końca nie może uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło.

- Niech Bóg będzie z nami. Czy możemy zawrócić? - mówi pilot.

- Lot chce zawrócić... Pasażerka zapomniała zabrać swojego dziecka z poczekalni, biedaczysko - słychać odpowiedź kontrolera.

Następnie pilot powtarza prośbę i jeszcze raz podkreśla, że pasażerka zostawiła niemowlaka na lotnisku i odmawia dalszej kontynuacji podróży.

- Ok, wracajcie - odpowiada kontroler. - To jest dla nas coś zupełnie nowego.

Feralny lot SV832 leciał z Dżuddy do Kuala Lumpur - stolicy Malezji. Nie wiadomo, jak doszło do tego, że matka zapomniała o zabraniu własnego dziecka.